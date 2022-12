Gewusst? Dieses Outfit muss Prinzessin Kate immer mitnehmen

Ein Outfit steht wohl immer auf Prinzessin Kates (40) Packliste! Das Leben an der Seite von Prinz William (40) beinhaltet nicht nur diverse offizielle Anlässe, sondern auch eine Menge Reisen. Den ersten großen Trip seit dem Tod der Queen (✝96) macht das Paar nun in die USA, wo alle Augen auf die beiden gerichtet sind. Es gibt sogar einen bestimmten Look, den Kate bei jeder Reise bei sich haben muss!

Im Gespräch mit Page Six verriet Jessica Storoschuk, eine Expertin für die Geschichte der Royals, dass ein bestimmtes Outfit für jede Übernachtungsreise der 40-Jährigen Pflicht sei. "Mitglieder des britischen Königshauses sind verpflichtet, mit einem schwarzen Ensemble zu reisen, für den Fall, dass der Monarch oder ein anderer hochrangiger Royal während der Reise verstirbt", erklärte sie. Diese Regel wurde eingeführt, nachdem der Vater der Queen, King George VI. (✝56), während eines königlichen Besuchs in Kenia im Jahr 1952 starb.

Bei ihrer Rückkehr nach England hatte die Queen nämlich im Flugzeug auf der Rollbahn warten müssen, bis ein passendes schwarzes Kleidungsstück gebracht wurde und sie sich umziehen konnte. "Es ist viel einfacher, es einfach in der Reisegarderobe zu behalten, als zu warten", merkte die Expertin an.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Oktober 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im September 2022

Getty Images Queen Elizabeth mit ihren Eltern König George VI. und Elizabeth Bowes-Lyon

