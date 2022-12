Wow! Das waren die besten Looks der People's Choice Awards

Genau wie im vergangenen Jahr haben sich die Stars auch für die diesjährigen People's Choice Awards wieder herausgeputzt! Dieses Event ließen sich weder Film- und TV-Stars noch Sänger und Musiker entgehen. Auch wenn nicht alle mit einem Preis nach Hause gehen konnten, haben sich einige Promis mit ihren Outfits im Gedächtnis verewigt: Shania Twain (57) posierte in einem transparenten Leo-Kleid, während Olivia Wilde (38) in ihrem Abendkleid ihre Nippel durchblitzen ließ. Auch Stars aus der Erfolgsserie Grey's Anatomy konnten mit ihren Outfits überzeugen – vor allem Ellen Pompeo (53) sorgte in ihrem Glitzer-Look für einen Wow-Moment. Lil Rel Howery (42) setzte dagegen auf einen schlichteren Kleidungsstil.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de