Hat Anna-Carina Ex Stefan Mross aus Instagram ausgesperrt?

Anna-Carina Woitschack (30) scheint mit ihrem Ex-Mann abrechnen zu wollen! Nach rund zwei Jahren Ehe gaben die Blondine und Schlagersänger Stefan Mross (47) im November dieses Jahres ihre Trennung bekannt. Kurz nach dem Liebes-Aus ist die Sängerin wieder in festen Händen: In ihrem Musik-Manager Daniel hat sie ihre neue Liebe gefunden. Doch hat Anna-Carina jetzt etwa den Social Media Account von Ex-Partner Stefan leer geräumt?

Denn auf dem Instagram-Profil des 47-Jährigen sind keine Beiträge mehr vorhanden. Zudem folgt Stefan keiner einzigen Person. Laut Bild soll kein Geringerer als Anna-Carina dahinterstecken: Während ihrer Beziehung soll sich die 30-Jährige um seine Social-Media-Accounts auf Instagram und Facebook gekümmert haben. Sie soll ihn aus den Profilen ausgesperrt und sämtliche Fotos und Videos gelöscht haben.

Ob sich Stefan mit seinem Problem an Evelyn Burdecki (34) wenden wird? Schließlich scheinen sich die beiden gut zu verstehen: Die einstige Dschungelkönigin hatte auf Instagram einen Clip veröffentlicht, auf dem die zwei in einem Club in Warschau zu sehen sind. Aufgrund einer gemeinsamen TV-Produktion sind Evelyn und Stefan in die polnische Hauptstadt gereist.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschak, ehemalige DSDS-Kandidatin

Hofer, Günter / ActionPress Stefan Mross, TV-Moderator

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

