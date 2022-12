Prozess wegen Drogenhandels gegen Rapper 18 Karat eröffnet

Nach so langer Zeit hat nun der Prozess begonnen. Seit sechs Monaten sitzt der deutsche Rapper 18 Karat – mit bürgerlichem Namen Ivo Viera Silva – in Untersuchungshaft. Ihm wird Drogenhandel vorgeworfen. Vor mehreren Monaten wurden Nachrichten von dem Rapper auf einem verschlüsselten Handy ausgewertet, wodurch die Machenschaften des "Uncut"-Interpreten aufgeflogen sind. Das ist mittlerweile mehrere Monate her. Inzwischen sitzt der Rapper auf der Anklagebank und wartet auf sein Urteil.

Im Landgericht Dortmund wird über die Strafe von 18 Karat verhandelt. Es wird davon ausgegangen, dass eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren und sechs Monaten auf die Verhandlungen folgen wird, berichtete die Bild-Zeitung. Sein Kollege Bojan erklärte im Vorhinein schon, dass eine Strafe von vier bis sieben Jahren im Raum stehe. Ivo habe mindestens 48 Kilogramm Marihuana im Wert von über 200.000 Euro von Amsterdam nach Deutschland gebracht und weiterverkauft. Zusätzlich dazu soll er "eine Plantage mit 69 Marihuana-Pflanzen" eigens angebaut haben.

Ebenfalls wurden Schreckschusswaffen und Potenzmittel bei ihm gefunden, deren Besitz ebenfalls strafbar ist. Bis jetzt äußerte sich der 37-Jährige noch nicht zu den laufenden Ereignissen. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen und wird weiter fortgesetzt.

Instagram / 18karat 18 Karat, deutscher Rapper

Instagram / 18karat 18 Karat im Mai 2020

Instagram / 18karat 18 Karat im März 2020

