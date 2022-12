Rückfall? Scott Disick intensiviert seine Therapie wieder

Geht es Scott Disick (39) etwa wieder schlechter? Der US-Amerikaner war mit kurzen Unterbrechungen bis 2015 zehn Jahre mit Kourtney Kardashian (43) liiert. Aus der Beziehung entstanden die drei Kinder Mason (12), Penelope (10) und Reign (7). Dank Keeping up with the Kardashians war der Hottie einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Der dreifache Vater kämpft immer wieder mit Rückfällen in seine Drogen- und Alkoholsucht. Jetzt soll Scott seine Behandlung vertiefen.

Ein Insider verriet Us Weekly, dass Scott "seine Behandlung und Therapie intensiviert" habe. Außerdem fügte die Quelle hinzu, dass Kourtneys Ex sich darauf konzentriere, "sein seelisches Wohlbefinden" zu verbessern. Er ziehe in Betracht, seine Probleme mit Drogenmissbrauch innerhalb eines stationären Programms anzugehen. Dabei soll er sich auf die Unterstützung der Kardashians verlassen können.

Die Mutter seiner Kinder hatte dieses Jahr den Blink182-Drummer Travis Barker (47) geheiratet. Für den Unternehmer war das wohl nicht einfach gewesen, zumal seine Ex einen Antrag von ihm 2011 abgelehnt hatte. "Scott kann es nicht ertragen, in seiner Nähe zu sein. Er verachtet Travis," plauderte ein Informant gegenüber der Zeitung aus.

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian bei einem Event in New York, Juli 2010

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Scott Disick mit ihren Kids Reign, Penelope und Mason

Getty Images Scott Disick, Realitystar

