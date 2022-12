Tod des WM-Journalisten in Katar: Bruder "will Antworten"

Steckt da doch mehr dahinter? Am Freitag ereignete sich während der Fußball-WM in Katar ein tragischer Vorfall: Beim Viertfinalspiel zwischen Argentinien und den Niederlanden brach der US-amerikanische Journalist Grant Wahl auf der Tribüne zusammen und verstarb noch im Stadion. Seine Angehörigen sind in großer Trauer. Auch sein Bruder ist geschockt: Er glaubt allerdings nicht, dass Grant eines natürlichen Todes gestorben ist.

Auf Instagram teilte Grants Bruder Eric ein emotionales Video, in dem er über den Tod seines Bruders spricht. "Ich bin der Bruder von Grant Wahl. Ich bin schwul. Ich bin der Grund, warum er das Regenbogenshirt bei der Weltmeisterschaft getragen hat", fing er an. Er vermutet, dass das Tragen der Regenbogenflagge zu seinem Tod geführt habe, da Homosexualität in Katar verboten ist. Wirklich Beweise hat Eric dafür aber nicht, doch er betonte: "Er erzählte mir, dass er Morddrohungen erhalten hat."

Allerdings könnte sein Tod auch auf eine Krankheit zurückzuführen sein. Auf Twitter erklärte er, dass sein Bruder erst kürzlich davon gesprochen habe: "Ich habe erst neulich an seinem Geburtstag mit Grant gesprochen. Er dachte, er hätte sich eine Bronchitis eingefangen." Eric bat außerdem um Hilfe, damit der Tod des Reporters schnellstmöglich aufgeklärt werden könne: "Wir alle wollen Antworten."

