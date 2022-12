David Beckham bekundet Beileid für toten Autor Grant Wahl

David Beckham (47) trauert um einen Autor. Grant Wahl hatte als Schriftsteller eine besonders enge Bindung zu dem Fußballer – er hatte das Buch "Das Beckham-Experiment: Wie der berühmteste Sportler der Welt versuchte, Amerika zu erobern" über ihn geschrieben und ihn dafür mehr als zwei Jahre lang interviewt. Während der aktuell laufenden WM in Katar verstarb Grant überraschenderweise. David sprach jetzt sein Beileid über den Verlust des Journalisten aus.

"Es ist so traurig, das heute zu hören. Ruhe in Frieden, Grant", schrieb der Weltfußballer in seiner Instagram-Story. Dort postete er am Samstag ein schwarz-weißes Bild des Fußballanalysten. David wurde nach seinem Wechsel zu dem Verein LA Galaxy von Grant für sein Buch interviewt. Bei dem Viertelfinalspiel Niederlande gegen Argentinien saß Grant auf der Pressetribüne, als er wegen Schmerzen in der Brust zusammenbrach. Eine Herz-Lungen-Wiederbelebung vor Ort brachte nicht viel, im Krankenhaus wurde er wenig später für tot erklärt.

Im Laufe seines Lebens musste sich David schon des Öfteren von geliebten Menschen verabschieden. Bei einer WM-Qualifikation in Kapstadt hatte er die Nachricht erhalten, dass sein geliebter Opa gestorben war. Einige Jahre später musste er sich von einem guten Freund verabschieden.

David Beckham im Dezember 2021

David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

David Beckham, Januar 2022

