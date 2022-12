Bruder vermutete Mord: Daran starb WM-Journalist Grant Wahl

Die Todesursache von Grant Wahl steht fest. Abseits des Spielfelds bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ereignete sich am vergangenen Freitag eine Tragödie: Der US-amerikanische Journalist brach auf der Tribüne zusammen und verstarb noch im Stadion. Sein Bruder meldete sich nach dem Todesfall und äußerte sogar den Verdacht, dass der Reporter ermordet wurde. Jetzt gab Grants Frau bekannt, woran er tatsächlich gestorben ist.

In einem Beitrag auf Grants Blog Fútbol with Grant Wahl meldete sich seine Witwe Dr. Celine Gounder zu Wort. Sie ist Epidemiologin. "Eine Autopsie wurde vom New York City Medical Examiner's Office durchgeführt. Grant starb an der Ruptur eines langsam wachsenden, unentdeckten aszendierenden Aortenaneurysmas mit Hämopericardium", schrieb Celine. Der Druck, den der Journalist vor seinem Tod in der Brust verspürt hatte, könnte ein erstes Symptom gewesen sein. "Weder eine Herz-Lungen-Wiederbelebung noch Schocks hätten ihn retten können", versicherte die Witwe.

In ihrem Post teilte Celine auch noch emotionale Worte über ihren verstorbenen Gatten. "Während die Welt Grant als großartigen Journalisten kannte, kannten wir ihn als einen Mann, der der Welt mit Offenheit und Liebe begegnete", beteuerte sie und schwärmte, welch "unglaublich einfühlsamer, engagierter und liebevoller" Mensch Grant gewesen sei.

Instagram / grant_wahl Grant Wahl, US-amerikanischer Sportreporter

Instagram / grant_wahl Grant Wahl im Februar 2022 in Doha

Instagram / grant_wahl Der Sportjournalist Grant Wahl im März 2022

