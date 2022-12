UK-Star Georgia Harrison: Sextape-Skandal hat Leben ruiniert

Die Verhandlungen im Sextape-Skandal um den UK-Love Island-Star Georgia Harrison und den einstigen Celebrity Big Brother-Gewinner Stephen Bear (32) gehen in die nächste Runde. Mittels einer Überwachungskamera soll der Realitystar im Jahr 2020 sich und die Influencerin beim Sex gefilmt haben. Das Video landete schließlich im Internet und Georgia verklagte ihren Ex daraufhin. Nun trafen sie im Gericht wieder aufeinander. Sie sprach dabei offen über die schwierige Zeit nach der Veröffentlichung des Sextapes.

"Ich kann nicht erklären, wie ich mich geschämt habe. Ich wollte mein Zimmer nicht mehr verlassen", gestand die 27-Jährige laut The Mirror vor Gericht. Georgia hatte ihrem Ex-Lover schon früh mit Konsequenzen gedroht, sollte er das Sextape veröffentlichen. Das Video im Netz zu teilen, würde ihr "Leben ruinieren", betonte sie damals. Deshalb habe sie eigentlich nicht damit gerechnet, dass ihr Ex-Lover die Aufnahmen ins Internet stellen würde. Völlig fassungslos warf sie Stephen zusätzlich vor, er habe, statt sich zu entschuldigen, lediglich die Preise auf seinem OnlyFans-Account von umgerechnet knapp acht Euro auf rund 58 Euro erhöht. Damit soll der Reality-TV-Star von Oktober bis Dezember 2020 umgerechnet über 46.000 Euro verdient haben.

Für Georgia sei es wichtig, dass so was niemals wieder einer Frau passiere. "Ich bin verletzt, ich bin wütend. Ich verdiene Gerechtigkeit für das, was ich durchgemacht habe, und er verdient Konsequenzen", fügte sie hinzu. Vorerst kam es zu keinem Urteil, die Verhandlung soll fortgesetzt werden.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Ex-"Love Island"-Star

Getty Images Stephen Bear, Reality-TV-Star

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison in Dubai, 2020

