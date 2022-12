"Denke täglich daran": Ruth Wilson hadert mit Kinderwunsch

Möchte Ruth Wilson (40) Nachwuchs? Im Liebesleben der Schauspielerin läuft es derzeit nicht so rund: Gerade erst machten Gerüchte die Runde, dass sie und ihr Freund, ein amerikanischer Schriftsteller, der nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte, sich getrennt haben. Angeblich sollen die beiden eine Beziehungspause machen. Keine optimalen Voraussetzungen also für Nachwuchs – aber Ruth denkt trotzdem ständig über eigene Kinder nach.

"Ich denke jeden Tag darüber nach. Ich kann jeden Tag die Vor- und Nachteile sehen", erklärte sie Radio Times auf die Frage nach ihrem Kinderwunsch. Ruth habe durch den Nachwuchs ihrer Geschwister sehr viele Kinder in ihrem Leben und liebe es, mit ihnen Zeit zu verbringen. "Es ist nur so, dass sich dein Leben dadurch völlig verändert. Also ja, ich denke viel darüber nach", machte sie noch mal deutlich.

Schon 2016 sprach der "The Affair"-Star über den Druck, als Frau unbedingt Kinder bekommen zu müssen. "Für eine Frau in meinem Alter ist das eine ständige Debatte – und auch das ist eine wirklich lästige Sache, weil sie die Beziehungen und die Art und Weise, wie man sie angeht, bestimmt", machte Ruth ihrem Ärger Luft. Sie selbst würde sich in Sachen eigene Kinder quasi stündlich umentscheiden.

Getty Images Ruth Wilson, Oktober 2021 in London

Getty Images Ruth Wilson, "The Affair"-Darstellerin

Getty Images Ruth Wilson im September 2022 in London

