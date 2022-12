Gwyneth Paltrow hat Angst vor Krebs, der ihren Vater tötete

Gwyneth Paltrow (50) hat Angst, auch an Krebs zu erkranken. Die Schauspielerin ist die Tochter von der "Der perfekte Ex"-Darstellerin Blythe Danner (79) und dem Filmproduzenten Bruce Paltrow (✝58). Bruce konnte den Kampf gegen die tückische Krankheit im Jahr 2002 nicht gewinnen. An der gleichen Krebsart erkrankte im Jahr 2018 auch Blythe und konnte ihn 2020 besiegen. Ihre Tochter Gwyneth verriet jetzt, dass sie Angst hat, ebenfalls an Krebs zu erkranken.

"Ihre Familie stellt ein klares, vererbbares Risiko dar", klärte der Onkologe Dr. Jerome Spunberg im US-Magazin Radar auf. Er hat Gwyneth nicht persönlich behandeln, beurteilte die Ereignisse dennoch aus der Ferne. Ein Insider behauptete, dass Gwyneth sich regelmäßig untersuchen lasse, um im Falle einer Erkrankung schnell handeln zu können. Ihre Gesundheit habe oberste Priorität und sie ergreife jede Maßnahme, um diese aufrechtzuerhalten.

Dass ein Paar an der gleichen Krebsart erkrankt, ist schon außerordentlich ungewöhnlich. Blythe soll bei ihrer Diagnose in den Himmel geschaut und ihren Ehemann gefragt haben: "Bist du einsam da oben?" Für Gwyneth sei die Diagnose "unheimlich" gewesen, da alles so ähnlich zu der Situation ihres Vaters war.

Getty Images Blythe Danner und Gwyneth Paltrow, 2015

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow bei einem Event im Dezember 2018

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

