So empfand Gwyneth Paltrow Sexszenen mit Timothée Chalamet

Gwyneth Paltrow (52), die seit 2018 mit ihrem zweiten Ehemann Brad Falchuk (54) ein Patchwork-Leben führt, hat intime Filmszenen mit Timothée Chalamet (29) als "mechanisch" beschrieben, als sie über ihre Rolle in dem neuen Film "Marty Supreme" sprach. Während ihres Auftritts in der "Drew Barrymore Show" am Mittwoch, erklärte die Schauspielerin, dass das Küssen eines Co-Stars oft "wie eine Choreografie, nur mit Zungen" sei. Im Film teilen die beiden zahlreiche intime Momente, was sie auch in einem Gespräch mit Vanity Fair bestätigte: "Wir haben viel Sex in diesem Film." In der Show lobte sie den 29-jährigen Schauspieler außerdem als "sehr höflich, talentiert und wunderbar".

Die Arbeit an "Marty Supreme" markiert Gwyneths Rückkehr auf die große Leinwand nach ihrem letzten Filmauftritt in "Avengers: Endgame" im Jahr 2019. Der neue Streifen spielt in den 50er-Jahren und erzählt die Geschichte des Tischtennisprofis Marty Reisman. Gwyneth sprach ebenfalls über ihre Nervosität vor dem Comeback, da sie sich erst wieder an die Arbeit am Set gewöhnen musste. Eine Besonderheit der Dreharbeiten seien für sie intime Szenen unter der Anleitung eines Koordinators gewesen, was für die erfahrene Schauspielerin eine neue Erfahrung darstellte.

Schon zuvor machten Bilder von Gwyneth und Timothée am Set Schlagzeilen. Darauf zu sehen war ein leidenschaftlicher Kuss der beiden in einer Straßenszene, in der der "Call Me by Your Name"-Star die Schauspielerin an eine Wand drückte. Timothées Freundin Kylie Jenner (27) soll davon allerdings nicht besonders begeistert sein.

Getty Images, Getty Images Collage: Gwyneth Paltrow, Timothée Chalamet

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

