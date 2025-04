Gwyneth Paltrow betont: Sie hat keinen Beef mit Meghan

Gwyneth Paltrow (52) findet im Podcast "The World's First Podcast With Erin & Sara Foster" klare Worte zu den immer wieder kursierenden Gerüchten rund um einen möglichen Streit mit Herzogin Meghan (43). Die Schauspielerin und Unternehmerin, die ihr eigenes Lifestyle-Imperium mit Goop aufgebaut hat, wird dabei direkt auf Spekulationen angesprochen, wonach zwischen ihr und Meghan – die mit ihrem neuen Wellness-Label As Ever und der Netflix-Serie "With Love, Meghan" gerade selbst im Lifestyle-Bereich durchstartet – angeblich dicke Luft herrsche. Doch Gwyneth lässt keinen Zweifel daran, dass sie für diese Narrative nichts übrig hat: "Ich werde kein Spielball in irgendeinem aufgetischten Frauenstreit für euer verdammtes Clickbait", stellt sie unmissverständlich klar und ergänzt, man solle sie und Meghan aus solchen Geschichten heraushalten.

Dabei betont Gwyneth erneut, dass sie Meghan keinerlei Konkurrenzdenken entgegenbringe. Vielmehr freue sie sich über ihre Erfolge: "Ich wünsche Meghan wirklich nur das Beste. Es ist großartig, was sie macht. Ich bin stolz auf sie", erklärt sie, während sie betont, jede Frau solle das tun dürfen, was sie wolle. Bereits mehrfach hatte Gwyneth sich zu den kursierenden Gerüchten geäußert – zuletzt in einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair im März. Auch da hatte sie klargestellt, dass in der Wellness-Branche genug Platz für beide sei und sie grundsätzlich dazu erzogen wurde, Frauen als Mitstreiterinnen zu sehen und nicht als Konkurrentinnen. Erst im Vormonat hatten Gwyneth und Meghan zusammen mit einem cleveren Social-Media-Clip den Behauptungen aus dem Netz den Wind aus den Segeln genommen.

Dass sich solche Gerüchte überhaupt so hartnäckig halten, liegt nicht zuletzt an der beachtlichen Aufmerksamkeit, die beide Frauen in der Öffentlichkeit genießen. Gwyneth begann ihre Karriere früh in Hollywood und feierte später mit Goop millionenschweren Erfolg, während Meghan nach ihrer Zeit als Schauspielerin vor allem durch ihre Ehe mit Prinz Harry (40) in den Fokus der Medien rückte. Beide engagieren sich inzwischen stark für das Thema Female Empowerment und sehen gegenseitige Unterstützung als selbstverständlich an. Wie Gwyneth in ihrem Gespräch mit Vanity Fair betonte: "Wenn über bestimmte Frauen in der Öffentlichkeit Unsinn erzählt wird, habe ich einfach einen starken Impuls, mich vor sie zu stellen." Für die beiden Powerfrauen dürfte das Zusammenhalten wichtiger sein als jede inszenierte Fehde – auch wenn das Netz manchmal anderes glauben möchte.

Getty Images Gwyneth Paltrow, 2024

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

