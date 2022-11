Blythe Danner litt an dem gleichen Krebs wie ihr toter Mann

Blythe Danner (79) trotzte dem Krebs. Die "The Lucky One"-Darstellerin und ihr Mann Bruce Paltrow (✝58) waren 32 Jahre verheiratet – bis der Tod ihre Ehe beendete. Zusammen hat das Paar zwei Kinder, die Schauspielerin Gwyneth Paltrow (50) und den Regisseur Jake Paltrow. 2002 starb Bruce an den Folgen von Mundkrebs. Jetzt eröffnete Blythe: Sie hatte genau den gleichen Krebs wie auch ihr Partner vor vielen Jahren.

Es sei ungewöhnlich, dass ein Paar genau den gleichen Krebs hat, brachte die Schauspielerin gegenüber dem People-Magazin an. Als sie 2018 herausfand, dass sie ebenfalls an einem Mundtumor erkrankt war, sprach sie in den Himmel zu ihrem Mann: "Bist du einsam da oben?" Nach mehr als zwei Jahren der Behandlung habe sie 2020 jedoch einen Arzt gefunden, der ihr das erkrankte Gewebe entfernen konnte. Auch wenn es ein anstrengender Weg gewesen sei, gestand sie: "Ich bin froh, dass ich noch lebe." Ihre Tochter Gwyneth äußerte sich ebenfalls zu der Situation: "Es war beängstigend. Und es fühlte sich wirklich unheimlich an, weil es so ähnlich war wie bei meinem Vater."

Die Einstellung zur Sterblichkeit habe sich bei Blythe durch den Verlust ihres Mannes extrem verändert. "Aber ich hatte eine Karriere, tolle Kinder und einen liebevollen Ehemann. Ich bin sehr dankbar", erwähnte sie und äußerte, dass sie während der gesamten Behandlung keine Angst vor dem Tod gehabt habe.

Getty Images Gwyneth Paltrow auf der Paris Fashion Week 2019

Getty Images Blythe Danner und Gwyneth Paltrow, 2015

Getty Images Blythe Danner, 2019

