Tariq oder Jay: Will Jay Khan nach Promi-BB Vornamen ändern?

Wird sich etwas ändern? Als Jay Khan (40) wurde der in London geborene Musiker bekannt. Mit der Boyband US5 eroberte er als Jay eine Menge Fan-Herzen. Was einige aber vielleicht nicht wissen: Sein richtiger Name ist eigentlich Tariq. Während seiner Teilnahme an Promi Big Brother offenbarte er, dass sein Manager diese Namensänderung gefordert hatte. Im Nachhinein scheint er dies zu bereuen. Wird Jay seinen Vornamen nun deswegen wieder ändern?

"Die Menschen da draußen kennen mich als Jay Khan und das ist auch okay so. Aber es ist auch schön zu wissen, dass viele Menschen da draußen zumindest von meiner Geschichte wissen und auch wissen, wie ich wirklich heiße", betonte er gegenüber Promiflash. Der 40-Jährige bereue es, sich damals überreden lassen zu haben. Jay habe jedoch keine Identitätskrise dadurch erlebt. Für seinen engen Kreis sei er auch eher Tariq. "Ich merke jetzt schon, dass mich mehr Leute als Tariq wahrnehmen, was auch sehr schön ist. Aber es wird jetzt keine offizielle Namensänderung geben", stellte er klar.

Im TV-Container thematisierte er seine Namen, um zu verdeutlichen, dass nichts falsch an dem Namen Tariq ist. Jay stammt aus einer pakistanisch-britischen Familie. Als Kind zog er mit seinen Liebsten nach Berlin und machte dort auch sein Abitur. Sein Journalismus-Studium begann er aber wieder in London, welches er nicht abschloss.

Sat.1 Jay Khan bei "Promi Big Brother" 2022

Instagram / jaykhanmusik Jay Khan, Team5-Mitglied

Instagram / jaykhanmusik Jay Khan, Sänger

