Kein Kontakt: Marc Terenzi und Jay sind keine Freunde mehr

Jay Khan (42) und Marc Terenzi (46) waren einst enge Freunde – und gründeten vor rund drei Jahren gemeinsam die Schlager-Boygroup Team 5ünf. Als der Ex von Sarah Connor (44) jedoch im März 2023 aufgrund seines unprofessionellen Verhaltens aus der Band flog, trennten sich die Wege der beiden Sänger – und fanden seitdem auch nicht mehr zusammen, wie Jay nun im Interview mit RTL offenbart. "Befreundet? Also, er war mal in meiner Band vor Ewigkeiten! Ich habe mit Marc seit längerem keinen Kontakt mehr", verrät er.

Da Jay keine Schlagzeilen lese, wisse er auch nichts über die aktuelle Situation seines ehemaligen Band-Kollegen. Seit Marcs Trennung von Verena Kerth (43) schien es bergab mit der psychischen Verfassung des 46-Jährigen zu gehen – weswegen er sich kürzlich in eine Entzugsklinik in Berlin einweisen ließ. "Ich bin sehr beschäftigt mit meinen Sachen, und ich wünsche ihm nach wie vor alles Gute. Aber ich bin da nicht auf dem neuesten Stand", offenbart Jay.

Jay scheint aber auch kein besonderes Interesse daran zu haben, seine Freundschaft zu Marc wieder aufzubauen. "Es ist alles gut so, wie es ist. Jeder lebt so sein Leben und wunderbar", betont das einstige US5-Mitglied. Dabei könnte dem Chef der Strippergruppe SixxPaxx derzeit ein bisschen Unterstützung derzeit guttun – auch wenn er diese bestimmt von Menschen wie seiner besten Freundin Mandy bekommt. Diese berichtete erst kürzlich gegenüber Bild, wie es ihm momentan geht: "Marc wird wieder aufgebaut. Er hat sein Selbstwertgefühl und seine Lebensfreude verloren, aber er kämpft tapfer."

Instagram / team5uenfofficial Schlager-Boygroup Team 5ünf im März 2023

ActionPress Marc Terenzi, Sänger

