Jay Khan geschockt über 50 Regelverstöße im Dschungelcamp

Bereits nach fünf Tagen im Dschungelcamp haben die Camper eine bemerkenswerte Bilanz vorzulegen: Insgesamt kam es schon zu 50 Regelverstößen. Für den ehemaligen Dschungelbewohner Jay Khan (42), der sich im Jahr 2011 den vierten Platz ergattern konnte, geht das zu weit. "50 [Regelverstöße] ist schon eine Ansage. Das zeigt einfach, dass der Dschungel keine Autorität mehr hat. Die Camper haben ihren Respekt verloren", meint das frühere US5-Mitglied im Gespräch mit der Bild.

Während Jays Zeit im Dschungel wurden die Regeln anscheinend noch ernst genommen. "Ich glaube, bei uns gab es auch mal so 12 [Regelverstöße] oder so", erinnert sich der Popsänger. "Das erschien uns damals schon exorbitant hoch." Jay hatte in seiner Staffel für ordentlich Wirbel gesorgt: Im TV-Urwald hatte der 42-Jährige eine Liaison mit Indira Weis (45) begonnen. Bis heute vermuten jedoch viele Fans, dass die Affäre nur inszeniert war.

Für die diesjährigen Camper zogen die Regelverstöße harte Konsequenzen nach sich: Alle Abenteurer mussten ihre Luxusartikel entbehren – lediglich zwei durften sie behalten. Das klappte jedoch nicht reibungslos, und am Ende musste Maurice Dziwak (26) sogar den Hasen seines neugeborenen Sohnes abgeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Indira Weis und Jay Khan, 2011

Anzeige Anzeige

RTL "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

Anzeige Anzeige