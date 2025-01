Sieben Jahre Liebe: Wagt Jay Khan bald den nächsten Schritt?

Jay Khan (42) und seine Freundin Jessie Noe Scheuermann sind schon seit über sieben Jahren ein Herz und eine Seele. Als Promiflash den Sänger auf der diesjährigen Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (37) fragte, wie es in ihrer Beziehung laufe, antwortete er strahlend: "sensationell". Ist der einstige US5-Star also bereit, seine Freundin in der Zukunft zu seiner Ehefrau zu machen? "Na, auf jeden Fall", erklärte er selbstsicher.

Doch ein wenig Geduld muss seine Liebste wohl noch mitbringen, denn auf die Nachfrage, ob es in diesem Jahr so weit sein könnte, erklärte Jay gegenüber Promiflash: "Schauen wir mal, dieses Jahr habe ich echt viel vor. Man will dem Ganzen ja auch genug Notiz schenken und genug Zeit." Auch in Sachen Kinderplanung habe er zwar noch keine konkreten Pläne, sei aber keinesfalls abgeneigt: "Wenn ich keine Kinder in die Welt setze, habe ich kläglich versagt und die beste Frau dafür habe ich ja schon, demnach alles nur eine Frage der unmittelbaren Zeit."

Genug Platz für einen Mini-Jay oder eine kleine Jessie hat das Paar immerhin. Erst im Sommer des vergangenen Jahres zogen der Sänger und seine Liebste in eine größere Wohnung. Ihrer Wahlheimat Berlin blieben sie dabei treu. Und nicht nur das: Die neue Bleibe befindet sich sogar in derselben Wohnanlage wie die vorherige Wohnung der Turteltauben.

ActionPress Jay Khan und seine Freundin Jessie in Berlin, Juni 2023

Instagram / jaykhanmusik Jay Khan mit seiner Freundin Jessie

