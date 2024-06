Jay Khan und seine Freundin Jessie wollen sich vergrößern!

Jay Khan (42) und Freundin Jessie Noe Scheuermann wagen einen Tapetenwechsel! Der einstige US5-Sänger und seine Herzensdame werden sich schon bald räumlich verändern – besser gesagt vergrößern. "Wir fühlen uns sehr gut. Wir ziehen demnächst um in eine noch größere Wohnung", verrät Jay in einem Interview mit RTL. Doch ganz so viel Veränderung wird der Umzug nicht bringen – denn das Paar bleibt seiner Wahlheimat Berlin treu.

Und nicht nur das: Die zukünftige Wohnung befindet sich sogar in derselben Wohnanlage wie das bisherige Liebesnest der Turteltauben. Aus diesem Grund blickt Jessie dem sonst so stressigen Vorhaben ziemlich gelassen entgegen: "Ich hoffe, es wird ein sehr entspannter Umzug." Den Grund für ihren Umzug haben Jay und Jessie nicht preisgegeben. Vielleicht benötigen die beiden den neu gewonnenen Platz ja für Nachwuchs...

Abgeneigt scheint Jay zumindest nicht zu sein. In einem früheren Interview mit dem Sender deutete er seinen Kinderwunsch schon einmal an: "Wenn ich keine Kinder in diese Welt setze, habe ich auf vollster Linie versagt." Es ist also denkbar, dass das Paar den nächsten gemeinsamen Schritt planen könnte – denn selbst nach mehreren gemeinsamen Jahren führen sie noch eine überglückliche Beziehung.

Instagram / jaykhanmusik Jay Khan mit seiner Freundin Jessie

ActionPress Jay Khan und seine Freundin Jessie in Berlin, Juni 2023

