Wann hatten "Hochzeit auf ersten Blick"-Peter und Frau Sex?

Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat Peter packt intime Details aus! Im Rahmen der außergewöhnlichen Kuppelsendung hat der Polizeibeamte seine Frau Jaqueline kennengelernt – und direkt geheiratet! Bisher scheint es für die frischgebackenen Eheleute bestens zu laufen. Aber gilt das auch für das Schlafzimmer? Jetzt plauderte Peter aus, wie viel Zeit er und Jaqueline sich mit dem ersten Sex gelassen haben...

"In der Hochzeitsnacht sind wir uns schon nähergekommen", begann der Polizist zu erzählen. "Wir haben gekuschelt, haben ein bisschen rumgemacht und haben es aber nicht zu diesem Punkt kommen lassen. Wir waren kurz davor, haben aber beide erkannt, dass wir das nicht wollten." Weiter verriet Peter: "Dementsprechend hatten wir auch am nächsten Tag darüber gesprochen und da habe ich dann auch gesagt: 'Nimm's mir nicht übel, aber ich möchte Geschlechtsverkehr erst nach dem dritten Date haben.'"

Genau so haben sie es am Ende dann auch gemacht! Zur Erinnerung: Ihr drittes Date fiel für die beiden schon in die Flitterwochen – für Peter und Jaqueline ging es nach Portugal. Nach einem schönen Restaurantbesuch sollen sie dann das erste Mal miteinander geschlafen haben.

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline und Peter

Anzeige

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de