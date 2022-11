"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline schwärmt von Peter

Jaqueline und Peter kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Bei Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich die Stationssekretärin und der Polizeibeamte das Jawort, ohne sich zuvor gekannt zu haben. Bereits am Tag der Hochzeit wurde klar, dass die Experten der Show gute Arbeit geleistet hatten: Noch immer ist das Paar total verliebt! Im Promiflash-Interview verrieten sie nun, was sie besonders aneinander schätzen und kamen dabei ziemlich ins Schwärmen.

"Am meisten schätze ich, dass sie immer noch über alles bei mir lachen kann. Auch ist Jaqueline in den letzten Monaten sehr über sich hinausgewachsen und hat gelernt, ihre Kraft aus der Ruhe zu ziehen. Sie gibt mir das, was ich immer gesucht habe: Spaß, Nähe und Rückhalt", plauderte Peter im Gespräch mit Promiflash aus. Und auch die 26-Jährige verlor nur liebe Worte über ihren Gatten. "Peter schafft es immer öfter, mich runterzubringen. Auch hat er sich bei seinem Verständnis deutlich gesteigert. Er versucht, gezielt auf meine Bedürfnisse einzugehen und hat immer ein offenes Ohr", schwärmte sie.

Ihre Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" bereuen sie nicht – im Gegenteil. Das Paar ist froh, diesen Schritt gegangen zu sein. "Wir blicken absolut positiv auf unsere Teilnahme zurück. Wir würden es sofort wieder tun, wenn wir uns als Ergebnis bekommen würden. Keiner von uns hat nur im Ansatz geahnt, wie schön das werden könnte", berichteten sie völlig verliebt.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline und Peter

Sat.1 Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

