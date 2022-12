Bei Babyshower enthüllt: Lucy Fallon bekommt einen Jungen!

Lucy Fallon (27) lüftet ein weiteres kleines Geheimnis. Im vergangenen September hatte die Schauspielerin ihre Community mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie nach einer Fehlgeburt wieder schwanger ist. Seitdem lässt sie ihre Abonnenten auch immer wieder an ihrer Schwangerschaft teilhaben. So verriet sie beispielsweise, dass ihr Nachwuchs im Februar 2023 zur Welt kommen wird. Über das Babygeschlecht sprach sie hingegen noch nicht – zumindest bis jetzt. Lucy verriet nun überglücklich, dass sie einen Sohn erwartet.

In einem Interview mit OK! Magazine ließ die "Coronation Street"-Darstellerin die Bombe platzen und verriet, dass besonders ihr Partner Ryan Ledson von dem Ergebnis überrascht gewesen sei. "Wir haben das Geschlecht in der 16. Woche herausgefunden. Natürlich war es uns egal, aber Ryan war so überzeugt, dass es ein Mädchen wird", erinnerte sie sich. Anschließend gab sie dann noch einige Einblicke in ihre "wilde" Babyparty. Lucy erzählte, dass rund 100 Gäste eingeladen gewesen seien – darunter auch einige ihrer Co-Stars wie beispielsweise Helen Flanagan (32) oder Katie McGlynn.

Offenbar hatten alle Anwesenden eine umwerfende Zeit, denn die 27-Jährige fuhr fort, dass die Babyshower bis tief in die Nacht ging. Erst gegen 1.30 Uhr sei sie an diesem Tag schlafen gegangen – und das, obwohl sie bereits drei Stunden zuvor ihren Schlafanzug angezogen hatte. "Ich habe im Grunde genommen getanzt, als wäre ich in einem Moshpit oder so", schilderte sie lachend.

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon und ihr Partner Ryan Ledson im November 2022 in New York City

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, Schauspielerin

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, Schauspielerin

