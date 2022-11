Während New-York-Trip: Lucy Fallon setzt Babybauch in Szene

Lucy Fallon (27) präsentiert ihre Körpermitte stolz im Netz. Im vergangenen September hatte die "Coronation Street"-Darstellerin überglücklich verkündet, dass sie schwanger ist. Nur wenige Monate zuvor hatte sie eine Fehlgeburt erlitten, weswegen ihr erneutes Babyglück wohl umso schöner für die Britin und ihren Freund Ryan Ledson war. Im Netz gibt sie den Fans zudem immer wieder kleine Schwangerschaftsupdates. Nun veröffentlichte Lucy einige Schnappschüsse von einem Pärchen-Trip nach New York City, auf dem ihr Babybauch bestens zur Geltung kam.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 27-Jährige nun eine Reihe Aufnahmen der gemeinsamen Reise mit ihrem Partner. Neben einigen Eindrücken des Trips zum Big Apple postete Lucy auch ein süßes Pärchen-Pic, auf dem die beiden Turteltauben beim Sightseeing zufrieden in die Kamera lächeln. Auf dem Foto stach zudem der XL-Babybauch der Schauspielerin ins Auge, der durch ein eng anliegendes Kleid noch besser zur Geltung kam. "NYC Tag 1", schrieb Lucy schlicht unter ihren Post.

In den Kommentaren brachten dann viele Follower ihre Begeisterung über die tollen Bilder zum Ausdruck. So bewunderten viele Nutzer beispielsweise den Babybauch der Blondine. "Du siehst umwerfend aus" oder "Der süßeste Bauch in der ganzen weiten Welt", lauteten nur einige entzückte Kommentare der Fans.

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon im November 2022

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, "Coronation Street"-Darstellerin

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, Schauspielerin

