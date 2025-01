Kurz nach Geburt: Lucy Fallon teilt den Namen ihrer Tochter

Vor wenigen Tagen wurde Lucy Fallon (29) zum zweiten Mal Mutter. Die "Coronation Street"-Bekanntheit durfte ihre Tochter am 11. Januar auf der Welt willkommen heißen. Nun verrät sie auch den Namen der Kleinen. Auf Instagram teilt Lucy eine Bilderreihe mit Aufnahmen von sich und dem Neugeborenen und schreibt dazu: "Unsere Nancy Margaret Ledson. Ein Traum wurde wahr." Ihre Tochter hört also auf den Namen Nancy Margaret.

Nicht nur Lucy scheint den Namen ihrer Tochter toll zu finden. Auch zahlreiche Follower drücken in den Kommentaren aus, wie begeistert sie von Nancy Margaret sind. "Ein wunderschöner Name für ein wunderschönes Mädchen", "Oh, was für ein schöner Name. Willkommen in unserer verrückten Welt, Nancy" und "Ich liebe den Namen Nancy", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Schon dass Nancy Margaret das Licht der Welt erblickt hat, verkündete die stolze Mama im Netz. "Unser kleiner Engel ist auf der Welt – 11. Januar 2025", schrieb sie vor wenigen Tagen zu einem Foto des Wonneproppens. Für Lucy ist es bereits das zweite Kind mit ihrem Freund Ryan Ledson. Mit dem Profifußballer teilt sich die 29-Jährige auch den fast zweijährigen Sonny.

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, britische Schauspielerin

Instagram / lucyfallonx Ryan Ledson und Lucy Fallon

