Nach Fehlgeburt: Lucy Fallon ist im fünften Monat schwanger!

Lucy Fallon teilte jetzt freudige Neuigkeiten! Im Mai des vergangenen Jahres machte sie ihre Beziehung zu dem Footballspieler Ryan Ledson öffentlich. Nach einer Fehlgeburt im März musste der "Coronation Street"-Star sogar operiert werden. Die Tragödie habe das Paar aber näher zusammengebracht. Dass es so schnell erneut die Chance bekommt, Eltern zu werden, damit hätte das Paar wohl nicht gerechnet. Doch jetzt konnte Lucy bekannt geben: Sie ist bereits im fünften Monat schwanger!

Das Baby soll im Februar zur Welt kommen. Gegenüber dem Magazin OK! verriet die Schauspielerin: "Ich war etwas geschockt nach dem, was wir durchmachen mussten und ich habe nicht erwartet, dass es so schnell passiert. Aber wir haben uns damit ausgesöhnt und denken, das ist der nächste Schritt für uns." Es fühle sich an, als sei es Schicksal, fügte Lucy anschließend hinzu.

Weiterhin äußerte sie sich zu ihrer vorherigen Fehlgeburt: "Auch wenn es so viele Menschen durchmachen müssen, du erwartest nie, dass es dir passiert. Ich habe mir diese kleine Person vorgestellt, die in unser Leben treten würde und dann wurde mir das einfach genommen." Es sei psychisch sehr herausfordernd und schrecklich gewesen, damit umzugehen. Ihr Freund Ryan sei aber eine große Unterstützung gewesen.

Getty Images Lucy Fallon bei den Pride auf Britain Awards 2021

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon mit ihrem Freund

Getty Images Lucy Fallon bei den NME Awards 2020

