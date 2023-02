"Coronation Street"-Star Lucy Fallon ist Mama geworden!

Lucy Fallons (27) Baby ist da! Die "Coronation Street"-Darstellerin verkündete im September tolle Neuigkeiten: Die Influencerin und der Fußballprofi Ryan Ledson erwarteten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Zu dem Zeitpunkt war die Blondine schon im fünften Monat. Daraufhin hielt sie ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden und verriet erst vor knapp einer Woche, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht. Nun war es so weit: Lucy und Ryans Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Via Instagram verkündete die frischgebackene Mama die Ankunft ihres kleinen Sohnes mit einem niedlichen Familienfoto – darauf hält sie ihren Wonneproppen liebevoll auf dem Arm, während sie und Ryan überglücklich in die Kamera strahlen. "Unser wunderschöner Junge", schrieb sie dazu und verriet direkt das Geburtsdatum: Das Baby kam wohl am 30. Januar zur Welt.

In der Kommentarspalte des Beitrags wurden Lucy und Ryan mit Glückwünschen förmlich überflutet. "Wow, herzlichen Glückwunsch! Genießt die anstehende Kennenlernzeit mit eurem Kleinen", schrieb beispielsweise eine erfreute Followerin zu dem Foto.

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, "Coronation Street"-Darstellerin

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon und ihr Partner Ryan Ledson im November 2022 in New York City

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, Schauspielerin

