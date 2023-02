Nach Geburt: Lucy Fallon verrät endlich den Namen des Babys!

Lucy Fallon (27) lässt die Katze aus dem Sack. Im September vergangenen Jahres hatte die "Coronation Street"-Darstellerin voller Freude verkündet, dass sie und ihr Partner Ryan Ledson ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Anfang Februar war es dann so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Jetzt verrät Lucy auch endlich, wie sie und Ryan ihren kleinen Sohnemann genannt haben!

In einem Interview mit OK! Magazine gibt die 27-Jährige nun preis: Ihr kleiner Sohn hört auf den Namen Sonny Jude! Doch wie kam es zu dieser Entscheidung? "Ich habe die Namensliste immer wieder erweitert. Ich mochte viele Namen, die Ryan nicht gefallen haben. Manche waren ein bisschen außergewöhnlich, so wie Fox", erinnert sich die Neu-Mama. Doch der Fußballspieler habe Angst gehabt, dass ihr Sohn aufgrund eines solch besonderen Namens gemobbt werden könnte.

"Wenn man aus Liverpool kommt, hat man einfach keine Chance – er würde ununterbrochen gehänselt werden", erklärt der 25-Jährige. Da sie ihr ungeborenes Kind während der Schwangerschaft immer öfter Sonny nannten, sei die Entscheidung letztendlich auf diesen Namen gefallen.

Anzeige

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon mit ihrem Sohn Sonny

Anzeige

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / CoScXu0NtvX Ryan Ledson und Lucy Fallon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de