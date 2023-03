Kurz nach Geburt: Lucy Fallon zeigt durchtrainierten Body

Für Lucy Fallon (27) kommt eine Verschnaufpause wohl nicht infrage. Der "Coronation Street"-Star und sein Partner Ryan Ledson haben im vergangenen September eine freudige Nachricht verkündet: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Wochen war es dann auch endlich so weit, denn ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Seitdem genießt die Beauty ihr Mama-Dasein in vollen Zügen, allerdings arbeitet sie auch bereits wieder hart an sich: Lucy trainiert wieder fleißig, was man ihrem Körper auch ansieht!

Nur wenige Wochen nach der Entbindung stürzt sich die Blondine ins postnatale Pilates-Training! Und das auch mit Erfolg: Ein Video auf Instagram zeigt, wie die Neu-Mama ihre Übungen an einem Gerät macht. In ihrer engen grauen Leggings und einem schwarzen T-Shirt kommt ihre sportliche Figur besonders gut zur Geltung – von der Geburt ist der gebürtigen Britin kaum noch etwas anzumerken!

Ihre sportlichen Ergebnisse sind aber nicht das einzige, was Lucy nach der Geburt mit ihren Fans teilt, denn vor wenigen Tagen hat sie endlich den Namen ihre Babys verraten: Ihr Sohn heißt Sonny Jude. Die Wahl ist aber gar nicht so leicht für die 27-Jährige gewesen, wie sie gegenüber dem OK! Magazine ausgeplaudert hatte: "Ich habe die Namensliste immer wieder erweitert. Ich mochte viele Namen, die Ryan nicht gefallen haben. Manche waren ein bisschen außergewöhnlich, so wie Fox."

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon mit ihrem Baby und ihrem Freund, Februar 2023

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, britische Schauspielerin

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon mit ihrem Sohn Sonny

