"Coronation Street"-Star Lucy Fallon verrät Babygeschlecht

Es ist ein...? Mitte August verkündete Lucy Fallon (28) die niedliche Neuigkeit, dass sie und ihr Partner Ryan Ledson in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes sind. Nun setzt die Schauspielerin noch einen obendrauf und verrät das Geschlecht ihres Babys. In einem emotionalen Video auf Instagram zeigen die werdenden Eltern ihre Live-Reaktion auf die Nachricht, ob ihr ungeborenes Kind ein Mädchen oder ein Junge wird. Ein rosafarbener Strampler mit der Aufschrift "kleine Schwester" verrät: Es wird ein Mädchen.

Auch die Community der "Coronation Street"-Bekanntheit freut sich sichtlich für Lucy und Ryan. "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch! Mini-Lulu ist in der Mache, sie wird die süßeste kleine Prinzessin sein", "Wie wunderschön" und "Die schönste Nachricht des Tages", lauten nur drei von vielen weiteren begeisterten Kommentaren. Viele Nutzer drücken ihre Freude auch in Form von rosafarbenen Herz-Emojis aus.

Für Lucy ist es bereits die dritte Schwangerschaft. Im März 2022 erlitt die Britin eine Fehlgeburt, weshalb sie anschließend sogar operiert werden musste. Am 30. Januar vergangenen Jahres durften Lucy und ihr Partner dann aber ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs in den Armen halten – ihren kleinen Sohn Sonny Jude. Die Schauspielerin lernte den Vater ihrer Kinder vor rund sieben Jahren über Freunde kennen. In der TV-Sendung Drama Queens verriet Lucy sogar, dass sie sich noch zwei weitere Kinder wünsche.

Instagram / lucyfallonx Ein rosafarbener Babystrampler von Lucy Fallons Tochter

Instagram / lucyfallonx Ryan Ledson und Lucy Fallon

