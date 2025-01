"Coronation Street"-Star Lucy Fallons Baby ist auf der Welt

Lucy Fallon (29), bekannt aus der britischen Serie "Coronation Street", ist erneut Mutter geworden. Die Schauspielerin brachte kürzlich ihr zweites Kind, eine Tochter, zur Welt. Auf Instagram teilte die 29-Jährige die erfreulichen Neuigkeiten mit ihren Fans. "Unser kleiner Engel ist auf der Welt – 11.01.2025", schrieb die frischgebackene Zweifach-Mama voller Stolz auf der Social-Media-Plattform. Der Vater des Babys ist ihr Freund Ryan Ledson, ein Profifußballer, mit dem sie bereits einen Sohn, den fast zweijährigen Sonny, hat.

Zudem veröffentlichten Lucy und Ryan bereits das erste Foto von ihrer kleinen Tochter. Auf dem Schnappschuss liegt das Baby auf einer kuscheligen Unterlage. Dabei trägt das Neugeborene einen niedlichen Strampler mit der Aufschrift "Kleine Schwester". In der Kommentarspalte gratulieren zahlreiche Promi-Freunde und Fans Lucy zur Geburt. "Sie ist absolut umwerfend. Herzlichen Glückwunsch, Lucy" oder auch "Sie ist wunderschön", heißt es beispielsweise in zwei Kommentaren.

Lucy wurde 2015 durch ihre Rolle als Bethany Platt in "Coronation Street" bekannt, die sie bis 2020 spielte. Nach einer Pause kehrte sie im vergangenen Jahr in die Serie zurück, was bei ihren Fans Begeisterung auslöste. Trotz der jüngsten Baby-News beruhigte Lucy ihre Zuschauer: Sie plane keine lange Auszeit und werde bald auf die Bildschirme zurückkehren. Privat liebt Lucy das Leben als junge Mutter und betonte, wie sehr ihre Kinder ihr Leben verändert haben. "Manchmal fühle ich mich noch wie 17 – dann erinnere ich mich daran, dass ich 29 bin!", sagte sie laut The Sun schmunzelnd.

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallons Tochter

Instagram / lucyfallonx Ryan Ledson und Lucy Fallon

