Das waren die glamourösesten Looks bei GQ Men of the Year

Auffallen ist die Devise! Am vergangenen Donnerstag fanden wieder die jährlich wiederkehrenden GQ Men of the Year Awards in Berlin statt. Jedes Jahr werden hier herausragende Persönlichkeiten in verschiedenen Kategorien mit einer Trophäe ausgezeichnet. Irreführend ist der Name der Veranstaltung, denn es werden auch Preise an die Damen der Gesellschaft vergeben. Auch wenn die Gewinner schon im Vorhinein feststehen. Welcher Star konnte an diesem Tag mit seinem Outfit punkten?

Schwarz war wohl bei einigen das Motto des Abends. So auch bei Maximilian Mundt, der sich in einem schwarz-transparenten Oberteil mit vielen Glitzersteinchen zeigte. Dazu trug er eine schwarze Anzughose. Er präsentierte sich auf dem roten Teppich mit viel Selbstbewusstsein. Auch Soulin Omar setzte auf Schwarz und kombinierte einen Zweiteiler aus Spitze mit einem weißen Kragen und passenden weißen Ärmeln. Der britische Schauspieler Eddie Redmayne (40) war ebenfalls in Berlin mit dabei. Er wollte sich mit einem beigefarbenen Mesh-Oberteil, das mit roten Blumen aus Pailletten und Glitzersteinen bestickt war, von den anderen abheben. Palina Rojinski (37) glänzte ebenfalls in einem einzigartigen Hosenanzug von Gucci. Er bestand aus einem glänzend dunkelgrauen Stoff, dazu trug sie eine silberne Krawatte aus Metall.

Neben diesen auffallenden Looks glänzten aber auch alle anderen Stars in außergewöhnlichen Outfits. Es schien, als wäre "Hauptsache Glitzer" das Motto des Abends gewesen.

Getty Images Soulin Omar bei den "GQ Men of the Year" Awards 2022

Getty Images Eddie Redmayne bei den "GQ Men of the Year"-Awards 2022

Getty Images Palina Rojinski bei den "GQ Men of the Year" Awards 2022

