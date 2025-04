Palina Rojinski strahlt ganz ohne Make-up im Thailand-Urlaub

Palina Rojinski (40) kann sich vor Fernsehjobs kaum retten. Um sich ein wenig zu erholen, reiste die Joko & Klaas gegen ProSieben-Bekanntheit vor über einer Woche nach Thailand. Nach einigen Tagen in Bangkok ist sie nun auf der Insel Koh Samui angekommen und verbringt ihre Auszeit ausgerechnet in dem Hotel, in dem die dritte Staffel von "The White Lotus" gedreht wurde. In ihrer Instagram-Story postet die Moderatorin einen Schnappschuss von ihrem Urlaub. Darauf steht die Rothaarige in einem knallgrünen Badeanzug im Meer. Die gebürtige Russin zeigt sich dabei komplett ungeschminkt und lächelt beseelt. Eine Lotosblume in ihren Haaren macht das idyllische Bild perfekt.

Während ihrer Reise hatte Palina schon Grund zu feiern: Am 21. April wurde sie stolze 40 Jahre alt. Ihren Geburtstag verbrachte die einstige "MTV Home"-Gastgeberin in der thailändischen Hauptstadt. Von dort teilte sie einen Schnappschuss, auf dem sie Herzballons in der Hand hielt. Zu dem Foto schrieb das Geburtstagskind: "Heute bin ich tatsächlich schon 40 Jahre auf diesem Planeten! Ich bin unendlich dankbar für all die herzlichen, loyalen und liebevollen Menschen in meinem Leben, für die irren Erfahrungen, die ich bisher machen durfte – all die Ups und Downs und die Herausforderungen, an denen ich wachsen konnte."

Kurz vor ihrem Ehrentag musste sich Palina noch mit einem lästigen Thema beschäftigen. Anfang März unterzog sie sich einer Operation am Handgelenk. "Ich bin doch tatsächlich ein Jahr lang mit einer schmerzenden Hand rumgelaufen und dachte mir immer: 'Oh Mann, habe ich eine hartnäckige Sehnenscheidenentzündung.' Dabei war [das Gelenk] tatsächlich gebrochen", berichtete die Astrologieexpertin im Netz. Gleichzeitig empfahl sie ihren Fans, sich bei Wehwehchen sofort untersuchen zu lassen.

Instagram / palinski Palina Rojinski in Bangkok, 2025

ProSieben / Willi Weber Palina Rojinski bei "The Masked Singer"

