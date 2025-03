"Längst überfällig": Palina Rojinski musste operiert werden

Palina Rojinski (39) meldet sich in ihrer Instagram-Story vor einer ungewöhnlichen Kulisse: dem Krankenbett im Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn. Noch ein wenig müde hält der Rotschopf seine verbundene Hand in die Kamera und erzählt: "Ich wurde gestern an meinem Handgelenk operiert. Eine OP, die eigentlich schon längst überfällig war. Unglaublich aber war: Ich hatte ein Jahr lang ein gebrochenes Handgelenk und ein fast durchgerissenes SL-Band", erzählt sie und erklärt in diesem Zuge, dass das SL-Band die Funktion habe, die Handwurzelknochen zusammenzuhalten.

Palina könne es selbst kaum fassen, dass ihr im vergangenen Jahr nicht in den Sinn gekommen sei, dass es so schlimm um ihr Handgelenk stehen könnte: "Ich bin doch tatsächlich ein Jahr lang mit einer schmerzenden Hand rumgelaufen und dachte mir immer 'oh Mann habe ich eine hartnäckige Sehnenscheidenentzündung', dabei war [das Gelenk] tatsächlich gebrochen." Der TV-Star appelliert an ihre Fans: "Was lernen wir daraus? Wichtige Untersuchungen machen."

Die Karriere der 39-Jährigen startete bereits im Jahr 2009 als Moderatorin für den Fernsehsender MTV. Es folgten zahlreiche TV-Auftritte, viele in Zusammenarbeit mit Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41), sowie viele große Engagements als Schauspielerin. Während sie in ihrem Podcast "Podkinski" regelmäßig anderen Prominenten auf den Zahn fühlt, hält Palina ihr eigenes Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch ihr Liebesleben ist ein großes Geheimnis – jedoch ist bekannt, dass die Beauty schon einmal verlobt war, zu einer Hochzeit kam es aber nie.

Anzeige Anzeige

Instagram / palinski Palina Rojinski im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Palina Rojinski, Januar 2025