Denkt Fynn Lukas Kunz noch an seine Ex Greta Engelfried?

Schwelgt Fynn Lukas Kunz manchmal in Erinnerungen? Der Influencer wurde durch seine Love Island-Teilnahme im Jahr 2021 bekannt. Dort lernte er auch Greta Engelfried kennen und nach der Show wurden die beiden ein Paar – im darauffolgenden September trennten sie sich aber wieder. Danach datete der Beau Emilia Würsching, die an derselben "Love Island"-Staffel teilnahm. Doch auch diese Romanze hielt nicht lange an. Denkt Fynn, jetzt, wo er wieder Single ist, manchmal noch an Greta?

In einem Q&A auf Instagram stellte ein Follower die Frage, ob Fynn ab und zu an die Zeit mit Greta denkt. "Ich habe mir letztens ein paar YouTube-Videos von unserer 'Love Island'-Staffel angeschaut. Es war schon echt eine geile Zeit", erzählte der Muskelmann, fügte aber hinzu: "Explizit an die Beziehung nicht, nein", antwortete er.

Bislang scheint Fynn die richtige Frau noch nicht gefunden zu haben – dennoch glaubt er an die wahre Liebe, wie der Reality-TV-Star verriet. "Auf jeden Fall! War nur bisher noch nicht dabei", plauderte der sportbegeisterte Hottie aus.

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching und Fynn Lukas Kunz, "Love Island"-Kandidaten

RTLZWEI Fynn und Greta, "Love Island"-Kandidaten 2021

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und Greta Engelfried

