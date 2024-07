Fynn Lukas Kunz und Freundin haben schon ein Partnertattoo!

Dieser Liebesbeweis geht unter die Haut! Erst kürzlich machte Fynn Lukas Kunz (26) seine neue Beziehung offiziell. Und jetzt zeigt er der Welt, wie ernst es die beiden miteinander meinen. In seiner Instagram-Story teilt er einen Schnappschuss, der die Arme des Paares zeigt – sowie ihre neuen Tattoos! Fynns Unterarm ziert nun ein L für den Namen seiner Freundin Laeny, und auf ihrem Handgelenk befindet sich ein kleines F. Dazu schreibt der ehemalige Love Island-Kandidat: "Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht die Bedeutung meines neuen Tattoos erzählt, upsi".

Obwohl ihre Beziehung noch relativ frisch ist, scheint die Liebe zwischen dem 26-Jährigen und seiner Liebsten jetzt schon ziemlich stark zu sein – so stark, dass sie einander mit Tinte unter der Haut verewigt haben. Die Enthüllung der Partnertattoos kommt, nachdem Fynn gerade erst das Geheimnis um die Identität seiner neuen Freundin gelüftet hatte. Im Netz postete er nämlich eine Reihe an Bildern aus ihrem gemeinsamen Mallorca-Urlaub, auf denen er die blonde Schönheit entweder auf die Wange küsste oder ihre Hand hielt und sie präsentierte.

Dass der Die Bachelorette-Gewinner seit seiner Trennung von Jennifer Saro (28) wieder in festen Händen ist, wurde schon in den vergangenen Monaten gemunkelt. Mit einem Reel in den sozialen Medien setzte er Ende Juni den Spekulationen dann ein Ende und bestätigte: Er ist wieder verliebt! "Es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet!", schrieb Fynn zu der Aufnahme, in der er und Laeny am Strand Hand in Hand ins Wasser rannten, sich umarmten, planschten und zum Schluss einen liebevollen Kuss austauschten.

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz' Partnertattoo mit Freundin Laeny

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz mit seiner Freundin, Juni 2024

