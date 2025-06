Pickel am Rücken: Fynn Lukas Kunz leidet unter Gürtelrose

Seinen vollen Terminkalender bekommt Fynn Lukas Kunz (27) jetzt zu spüren. Wie der Influencer seinen Fans bei Instagram erzählt, musste er seinen Arzt aufsuchen, als er eine Hautirritation am Rücken bemerkte. "Ich war gerade beim Arzt, da ich so komische Pickelchen einseitig am Rücken habe... Es kam raus, dass ich wohl eine Gürtelrose habe", meint Fynn in seiner Story. Die Viruserkrankung kann oft durch zu viel Stress auftreten – das war wohl auch bei dem ehemaligen Bachelorette-Gewinner der Fall. Sein Arzt habe ihm jetzt verordnet, ein wenig die Füße hochzulegen: "Muss jetzt sieben Tage diese Tabletten nehmen und, wie der Arzt gesagt hat, 'mal ein bisschen chillen', kommt wohl durch Stress."

Als Influencer legt Fynn nicht nur jede Menge Herzblut in seinen Content, sondern stellt auch regelmäßig neue Videos online. Zudem schien er zuletzt viel unterwegs gewesen zu sein – das wurde wohl alles ein wenig viel. Zum Glück kann er sich dabei immer auf die Unterstützung seiner Partnerin Laeny verlassen. Die beiden machten ihre Beziehung vor rund einem Jahr offiziell und sind seitdem schwer verliebt. Sogar ein Partnertattoo gibt es schon. Bei seiner Liebsten fühle sich der 27-Jährige wohl, weil er sich nicht verstellen müsse, erklärte Fynn Promiflash bei den Reality Awards 2024: "Dass ich so sein kann, wie ich bin. Ich bin echt verrückt und bin auch echt manchmal komisch."

Bekannt wurde Fynn durch seine Teilnahme an der Datingshow "Die Bachelorette". 2023 kämpfte der gebürtige Niedersachse um das Herz von Rosenverteilerin Jennifer Saro (29) – und das mit Erfolg! Jennifer übergab ihm ihre letzte Rose und nach der Show waren die beiden ein Paar. Dann ging alles ganz schnell: Es folgte der Umzug in eine gemeinsame Wohnung als Start in ein Leben zu zweit. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Januar 2024 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. "Fynn und ich haben uns getrennt. Wir haben uns im Guten getrennt. Fynn ist ein toller Mensch, aber wir haben einfach gemerkt, wir sind nicht die richtigen Partner füreinander", erklärte Jennifer ihren Fans im Netz.

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und seine Freundin Laeny im August 2024

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz, "Die Bachelorette" 2023

