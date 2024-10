Fynn Lukas Kunz und seine Freundin beim Hochzeitsshooting

Mit diesen Bildern hat Fynn Lukas Kunz (27) seine Fans wohl kurz hinters Licht geführt. Auf Instagram teilt der Influencer ein Hochzeitsvideo. Darin zu sehen sind Fynn in einem schicken Anzug und seine Freundin Laeny in einem traumhaften Brautkleid. Aber Moment – ist das frisch verliebte Paar etwa wirklich vor den Traualtar getreten? Der Realitystar klärt auf: "Meine Freundin und ich hatten letztens ein Hochzeitsshooting und es wirkte einfach alles so real!"

In der Tat sehen die Aufnahmen des Shootings wirklich nach einer echten Hochzeit aus: Die beiden posieren verliebt in einer mit Blumen geschmückten Kirche, es gibt ein Büfett und Drinks, sogar Fynns Auto wurde zu einem Brautwagen umfunktioniert. Auch die Fans sind sich einig: "Man hätte echt denken können, ihr habt wirklich geheiratet. Einfach wow!" In den Kommentaren wird klar, dass die zwei einige Follower definitiv an der Nase herumgeführt haben: "Kurzer Schock. Ich dachte, ihr habt es heimlich getan. Würde euch aber stehen!"

Für den ehemaligen Love Island-Kandidaten und die Beauty wäre es vielleicht noch etwas früh, diesen Schritt zu gehen – erst im Juni dieses Jahres machte der 27-Jährige die Beziehung zu Laeny öffentlich. Bis Anfang des Jahres war noch eine andere die Frau an seiner Seite: Jennifer Saro (28) und der Lüneburger verliebten sich bei Die Bachelorette im Jahr 2023. Obwohl es auf Dauer zwischen Fynn und der alleinerziehenden Mama nicht funktionierte, floss auch nach der Trennung kein böses Blut zwischen ihnen. "Fynn und ich haben uns getrennt. Wir haben uns im Guten getrennt. Fynn ist ein toller Mensch, aber wir haben einfach gemerkt, wir sind nicht die richtigen Partner füreinander", erklärte Jenny in einem Statement in ihrer Instagram-Story.

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz mit seiner Freundin, Juni 2024

Instagram / jennifer.saro Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro im September 2023 in Berlin

