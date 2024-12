Greta Engelfried berichtet von schrecklicher Bali-Erfahrung

Eigentlich wollte Greta Engelfried (25) ein spannendes Backpacking-Abenteuer auf Bali erleben – doch der Beginn ihrer Auszeit entpuppte sich als Albtraum. Bereits am Montag meldete sie sich im Netz mit einem Video aus dem Krankenhaus. Auf Instagram liefert die Love Island-Bekanntheit nun auch die Erklärung für ihren Klinikaufenthalt: "Ich hatte/habe 'Bali Belly'. Sorry, dass nach diesem Krankenhausbild nichts mehr kam, aber mir ging es danach so viel schlechter, dass ich mich nicht melden konnte."

Die heftige Magen-Darm-Infektion, die Greta als "Bali Belly" bezeichnet, habe sie völlig außer Gefecht gesetzt. Neben starken Bauchschmerzen und Übelkeit seien bei ihr drastische Symptome wie unkontrollierbares Erbrechen und Durchfall hinzugekommen. "Es war so erniedrigend! Ich habe mich locker 50 Mal übergeben und irgendwann kam es halt vorne und hinten gleichzeitig raus", erklärt sie ihre Situation. In der vergangenen Nacht kam dann noch Fieber hinzu, was Greta jedoch als gutes Zeichen deutet, da es zeige, dass ihr Körper gegen die Infektion ankämpfe. Inzwischen habe sich ihr Zustand deutlich verbessert.

Für Greta war dies nicht das erste Mal, dass eine Krankheit ihren Aufenthalt in Indonesien überschattete. Bereits vor etwa einem Jahr hatte die gebürtige Bad Homburgerin während einer Reise in das Land mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Damals infizierte sie sich mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Dennoch hielten die intensiven Reisestrapazen sie nicht davon ab, erneut nach Bali zu reisen.

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Influencerin

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, "Love Island"-Bekanntheit

