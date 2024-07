Nur gute Freunde? Das läuft zwischen Greta und Tim Kühnel

Tim Kühnel ist frisch in die WG von Yasin Mohamed (33) und ein paar anderen Reality-Damen eingezogen. In der Show "La Familia - House of Reality" nehmen die TV-Bekanntheiten die Zuschauer in ihrem Alltag mit und gewähren den Interessierten tiefe Einblicke. Im Zuge der TV-Show hat Promiflash bei Tim nachgehakt: Was läuft wirklich mit Greta Engelfried (24)? Immerhin waren die beiden Realitystars in der vergangenen Zeit regelmäßig gemeinsam unterwegs und moderieren seit neuestem sogar einen gemeinsamen Podcast. Der Prominent getrennt-Teilnehmer bringt im Interview Licht ins Dunkle: "Greta und ich sind wirklich nur Freunde, beste Freunde mittlerweile sogar." Weiter erklärt er: "Ich war ja vor Kurzem auch bei AYTO – und ich würde doch nicht in eine Datingshow gehen, wenn ich was mit Greta hätte."

Tim und Greta kündigten ihren Podcast "GreaTime" riesengroß auf Social Media an. Viele Fans dachten sogar kurzzeitig, dass die beiden nun endlich ihre vermeintliche Beziehung veröffentlichen wollen. Alles Quatsch, meint der einstige Love Island-Teilnehmer. Er und die Beauty verstehen sich einfach supergut und können quatschen, was das Zeug hält. "Deswegen haben wir den Podcast gemacht, weil wir viel telefonieren, uns viel von unseren Dating-Geschichten erzählen. Wir wollten das mit den Leuten teilen. Aber ansonsten läuft da wirklich nichts", beteuert Tim gegenüber Promiflash.

Wegen der diesjährigen "Prominent getrennt"-Staffel musste Tim sich im Netz mit der einen oder anderen Lästerei auseinandersetzen. Viele Zuschauer waren der Meinung, die nachdenkliche und ruhige Art des Reality-TV-Darstellers sei lästig. "Damit kann ich sehr gut leben. Es gibt Schlimmeres und man braucht ja etwas, was einen von den anderen unterscheidet", erklärt Tim selbstsicher im Promiflash-Interview. Die neue Reality-Show möchte er allerdings nutzen, um sich von einer anderen Seite zu zeigen. Er wisse aber auch, dass es nicht allen recht gemacht werden kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Tim Kühnel und Melina Hoch

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr Tim, dass zwischen ihm und Greta nur ein freundschaftliches Verhältnis besteht? Ja, ganz sicher. Nee, ich glaube, die beiden mögen sich mehr, als sie zugeben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de