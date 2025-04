Fynn Lukas Kunz überrascht seine Freundin mit Osterrätsel

Fynn Lukas Kunz (27) hat seiner Freundin Laeny an Ostern eine ganz besondere Freude gemacht und ihre Neugier mit einem kleinen Rätsel herausgefordert. Der Reality-TV-Star teilte auf Instagram Eindrücke seiner Überraschung: Er hatte Ostereier versteckt, die mit Buchstaben beschriftet waren, sodass seine Freundin diese sammeln und ein Lösungswort finden musste. Passend zum Fest durfte natürlich auch Schokolade nicht fehlen. "Ganz viel Schoki gehört einfach zu Ostern dazu", schrieb Fynn zu einem Schnappschuss, auf dem ein Korb voll mit Leckereien zu sehen war. Mit einem Turtelfoto dokumentierte er zudem das Osterglück der beiden.

Neben den süßen Details zur Osterüberraschung ließ Fynn seine Follower wissen, dass er großen Spaß daran hatte, das Ganze zu planen. "Ich habe ein kleines Rätsel für meine Freundin vorbereitet", erklärte er und machte dabei deutlich, wie wichtig ihm solche kleinen Gesten in der Beziehung sind. Fans des Paares zeigten sich begeistert von Fynns Einfallsreichtum und kommentierten unter den Fotos zahlreich mit Herz-Emojis. Bereits in der Vergangenheit hatten die beiden Einblicke in ihr Leben als Paar gegeben und gezeigt, wie harmonisch ihr Alltag verläuft.

Aus seiner Liebe zu der Beauty macht Fynn kein Geheimnis: Schon vor einigen Monaten schwärmte der TV-Hottie im Promiflash-Interview von seiner Liebsten und verriet, was er am meisten an ihr schätzt. "Dass ich so sein kann, wie ich bin", erklärte der ehemalige Bachelorette-Boy wie aus der Pistole geschossen. Die Tatsache, dass Laeny seinen ausgefallenen Charakter akzeptiere, sei für den Reality-TV-Star von großer Bedeutung. Beide hätten ähnliche Ansichten und Interessen, was sie zu einem absoluten Traumpaar mache, erklärte der stolze Influencer damals.

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und Laeny, Influencer

Instagram / fynnlukaskunz Laeny und Fynn Lukas Kunz, Influencer

