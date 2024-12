Das schätzt Fynn Lukas Kunz an seiner Laeny am meisten

Im Juni dieses Jahres machte Fynn Lukas Kunz (27) seine Liebe zu Freundin Laeny öffentlich, und auch einige Monate danach scheint ihre Beziehung noch blendend zu verlaufen. Auf ihren Social-Media-Kanälen gewähren die beiden Influencer ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Glück. Bei den Reality Awards plauderte Fynn gegenüber Promiflash aus, was er besonders an seiner Freundin schätzt. "Dass ich so sein kann, wie ich bin", verriet der Bachelorette-Gewinner, ohne zu zögern. Er erklärte, warum er darauf so viel Wert legt: "Ich bin echt verrückt und bin auch echt manchmal komisch." Da Laeny aber ähnlich ticke wie der ehemalige Love Island-Kandidat, würden die Turteltauben ihm zufolge gut zusammenpassen.

Dass es beiden ernster zu sein scheint, gab das Paar bereits zu Beginn ihrer Beziehung preis. Nur wenige Tage nach der Verkündung ihrer Liebe teilte der 27-Jährige einen Schnappschuss auf Instagram, der seinen und Laenys Arm zeigte – inklusive Partnertattoo. Seine Sleeve-Tätowierung bezieht nun auch ein kleines L mit ein, während Fynns Initiale das Handgelenk der Blondine ziert. Das Bild betitelte der Realitystar mit: "Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht die Bedeutung meines neuen Tattoos erzählt, upsi."

Fynn führte seit seiner Teilnahme an der fünften Staffel von "Love Island" bereits die ein oder andere Beziehung in der Öffentlichkeit. In der Datingshow verpasste er mit seinem Couple Greta Engelfried (25) knapp den Sieg, doch dafür dateten sie sich noch einige Zeit im echten Leben. Nach ihrem Beziehungsende traute sich Fynn dann an Emilia Würsching heran, mit der er ebenfalls auf der Liebesinsel geflirtet hatte. Doch auch diese Romanze hielt nicht lange an, weshalb der Lüneburger ebenfalls bei "Die Bachelorette" sein Glück versuchte. Dort lernte er Jennifer Saro (28) kennen, mit der er sogar für kurze Zeit zusammenzog. Nachdem sie Anfang des Jahres ihre Trennung verkündet hatten, begann er wenige Monate später seine jetzige Freundin zu daten.

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz' Partnertattoo mit Freundin Laeny

Instagram / jennifer.saro Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro im September 2023 in Berlin

