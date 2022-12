Während der "Friends"-Zeit: Lisa Kudrow hatte Selbstzweifel

Lisa Kudrow (59) erinnert sich an ihren Minderwertigkeitskomplex! Die Friends-Darstellerin spielte zwischen 1994 und 2004 die Phoebe Buffay. In dieser Zeit galt sie neben Jennifer Aniston (53) und Courteney Cox (58) als großes Vorbild. Auch heute sind die drei noch unzertrennlich. Jedoch hatte Lisa während dieser Zeit starke Selbstzweifel, was ihren Körper angeht, wie sie nun erzählte. Die Schauspielerin soll während des Drehs ein negatives Körperbild entwickelt haben – eine für sie "erschütternde" Erfahrung!

Im Podcast "Podcrushed" sprach Lisa über ihr einstiges Selbstbild, und weshalb die Sitcom das verändert habe. "Ich dachte, ich sei sehr dünn, besonders während meiner Schulzeit", sagte sie. Jedoch habe sie bei dem Dreh der Serie gemerkt, dass sie sich neben ihren Schauspielkolleginnen nicht wohlfühlte. "Oh, ich muss tatsächlich abnehmen? Ich muss eine Diät machen?", fragte sie sich während dieser Zeit. Auf die Frage, wie diese Gedanken ausgelöst wurden, erklärte die Bekanntheit: "Ich habe mich mit Jennifer und Courtney verglichen. Ich sah in den Klamotten anders aus als die beiden."

Jedoch soll sich die Wahrnehmung ihres Körpers in den Jahren wieder verbessert haben. "Mir wurde einfach klar, dass es okay ist, wie ich aussehe. Das ist in Ordnung", berichtete sie. "Tu, was du tun musst, um gesund zu sein, aber das ist dein Körper, und es ist völlig okay", erklärte sie.

Anzeige

Getty Images Courteney Cox, Lisa Kudrow und Jennifer Aniston von "Friends"

Anzeige

Getty Images Lisa Kudrow, 1999

Anzeige

Getty Images Courteney Cox, Jennifer Aniston und Lisa Kudrow bei den Patron of the Artists Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de