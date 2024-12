So kämpfte Lisa Kudrow um echte Freundschaften bei "Friends"

Lisa Kudrow (61), bekannt aus ihrer Rolle als Phoebe Buffay in der Kultserie Friends, hat jetzt im Podcast "Armchair Expert" offenbart, dass die Freundschaft zwischen den Darstellern nicht von Anfang an selbstverständlich gewesen sei. Obwohl Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey und Chandler als ikonische Freundesgruppe im Fernsehen bekannt wurden, seien die Verhältnisse hinter den Kulissen zunächst weniger harmonisch gewesen. Lisa gestand, dass es für sie harte Arbeit bedeutet hätte, eine persönliche Verbindung zu ihren Co-Stars aufzubauen.

Sie erklärte, dass die "Sechser-Beziehung etwas Arbeit erforderte" und es ihr schwergefallen sei, einen Zugang zu den anderen zu finden. Lisa betonte auch, wie wichtig offene Kommunikation dabei gewesen sei und dass sie habe lernen müssen, direkt zu sein: "Ich musste lernen, zu fragen: 'Kann ich mit dir über etwas reden?'." Besonders Courteney Cox (60), Jennifer Aniston (55) und Matt LeBlanc (57) seien für sie Vorbilder gewesen, wenn es darum ging, respektvoll miteinander zu kommunizieren. Durch diese gemeinsamen Anstrengungen sei aus der anfänglichen Distanz eine echte Freundschaft gewachsen.

Der Grund für Lisas offene Worte ist der Verlust ihres langjährigen Freundes und Kollegen Matthew Perry (✝54), der im Oktober 2023 nach jahrelangem Kampf mit Suchtproblemen verstarb. Aus Trauer habe sie begonnen, die alten Folgen der Serie anzuschauen, was viele Erinnerungen zurückgebracht hätte. Die Zeit am Set sei prägend für sie gewesen, und trotz der anfänglichen Schwierigkeiten habe sich eine tiefe Verbundenheit zwischen allen Beteiligten entwickelt. Lisa reflektierte darüber, wie die gemeinsame Arbeit an der Serie nicht nur ihre Karriere beeinflusst habe, sondern auch persönliche Beziehungen geformt hätte, die ein Leben lang anhalten.

Instagram / jenniferaniston Courteney Cox, Jennifer Aniston und Lisa Kudrow

Getty Images Matthew Perry und Lisa Kudrow, Schauspieler

