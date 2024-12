Bei dieser "Friends"-Szene weinte Lisa Kudrow beim Zuschauen

Lisa Kudrow (61), bekannt aus der Kult-Sitcom Friends, hat kürzlich im Podcast "Dinner’s On Me" von Jesse Tyler Ferguson (49) eine sehr persönliche Erfahrung mit der Serie geteilt. Die Schauspielerin, die Phoebe Buffay spielte, gab zu, dass sie sich lange Zeit schwer tat, "Friends" anzuschauen. Erst vor kurzem hat sie damit begonnen, sich einige Episoden zum ersten Mal anzusehen. Dabei gab es jedoch einen besonderen Moment, der sie sehr berührte: die Hochzeit ihrer Serienfigur Phoebe mit Mike Hannigan, gespielt von Paul Rudd (55). "Als Phoebe heiratete und zum Altar schritt und dieses riesige Lächeln im Gesicht hatte, sind mir die Tränen gekommen, weil sie so glücklich war. Sie war so ehrlich glücklich, und es war einfach - ich weiß nicht. Es war wirklich rührend für mich. Als ob sie es verdient hätte, so glücklich zu sein", erzählte Lisa.

Der Grund für diese emotionale Reaktion liegt in der Entwicklung der Figur. Phoebes Hintergrundgeschichte ist von Herausforderungen geprägt, darunter ein zerbrochenes Zuhause und Phasen von Obdachlosigkeit. Trotzdem schaffte es die Schauspielerin, ihren Charakter zu einer der fröhlichsten und eigenwilligsten Figuren der Serie zu machen. Die Hochzeitsszene symbolisiert somit einen Triumph über ihre schwierige Vergangenheit. Lisa erklärte zudem, warum sie so viele Episoden tatsächlich nie gesehen hatte: "Es ist, als ob ich eine gewisse Angst davor habe, sie zu sehen." Zusätzlich erklärte sie im Podcast, sei es ihr unangenehm, sich selbst auf dem Bildschirm zuzuschauen. "Gott bewahre, wenn jemand in mein Haus käme und mich dabei sehen würde, wie ich meine Serie schaue, wäre ich beschämt", scherzte Kudrow.

Im Laufe ihrer Karriere hat sich Lisa Kudrow nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin und Drehbuchautorin etabliert. Besonders bekannt ist sie zwar für ihre Rolle in "Friends", aber auch in anderen erfolgreichen Projekten wie "Romy and Michele's High School Reunion". Lisas Darstellung von Phoebe Buffay brachte ihr 1998 einen Emmy Award als herausragende Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie ein. Aktuell ist sie in der Komödie "No Good Deed" zu sehen. Abseits der Kamera wird Lisa als bodenständige und humorvolle Persönlichkeit beschrieben, die sich immer wieder für soziale Projekte einsetzt und dabei einen festen Platz im Herzen ihrer Fans hat. Außerdem ist der "Friends"-Cast seit den Dreharbeiten miteinander befreundet.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Paul Rudd und Lisa Kudrow

Getty Images Der "Friends"-Cast

