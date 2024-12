Ray Romano und Lisa Kudrow sind wegen Unsicherheiten Freunde

Lisa Kudrow (61) und Ray Romano haben bei der Premiere ihrer neuen Netflix-Serie "No Good Deed" in Los Angeles von einer unerwarteten Verbindung berichtet. Die beiden renommierten Schauspieler, bekannt aus den Serien Friends und "Everybody Loves Raymond", standen erstmals gemeinsam vor der Kamera als Ehepaar Lydia und Paul. Ihre Freundschaft vertiefte sich am Set, als sie feststellten, dass sie ähnliche Unsicherheiten teilen. "Ich dachte, ich hätte die Oberhand was Unsicherheiten angeht", scherzte Ray gegenüber dem People Magazine, "Aber wir hatten wirklich viel Spaß dabei herauszufinden, wer von uns unsicherer ist." Lisa hatte schon während der Dreharbeiten zu "Friends" mit Unsicherheiten zu kämpfen.

Die Zusammenarbeit mit Ray Romano sei für Lisa Kudrow ein wahr gewordener Traum gewesen. Obwohl sie zu Beginn nervös war, stellte sich schnell heraus, dass er genau so war, wie sie es sich erhofft hatte. "Er ist einfach. Er ist mühelos. Er ist ein fantastischer Schauspieler", erzählte sie. Ray war ebenfalls voller Lob für Lisa: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir so sehr über unsere Unsicherheiten bonden würden", verriet er lachend. Außerdem erzählte Lisa, dass sie Ray ermutigte, noch einmal eine Multi-Kamera-Sitcom zu versuchen: "Ich habe ihm gesagt: 'Lass uns eine Sitcom machen. Komm schon. Wir proben die ganze Woche und drehen dann. Lass es uns tun.'"

Die Serie "No Good Deed" startet am 12. Dezember auf Netflix. Lisa und Ray spielen ein Ehepaar, das auf der Suche nach einem neuen Lebensabschnitt ist. Ihre Geschichte beginnt mit dem Verkauf ihres langjährigen Zuhauses, was eine regelrechte Immobilienhysterie auslöst. Während sie versuchen, dunkle Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit zu verbergen, merken Lydia und Paul, dass der einzige Weg in die Zukunft über die Konfrontation mit ihrer Vergangenheit führt. Abseits der Kamera verbindet die beiden Schauspieler nicht nur ihr Erfolg in Kult-Sitcoms, sondern auch eine tiefe Wertschätzung füreinander.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Kudrow, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ray Romano bei einem Event der "Shaquille O'Neal Foundation" in Las Vegas

Anzeige Anzeige