Daran ist der Sohn von Pop-Legende Tina Turner gestorben

Warum wurde Ronnie Turner (✝62) so plötzlich aus dem Leben gerissen? Der Sohn von Pop-Legende Tina Turner (83) und Musiker Ike Turner (✝76) ist am 8. Dezember ganz unerwartet im Alter von 62 Jahren gestorben. Er soll in der Nähe seines Hauses aufgefunden worden sein. Die Versuche, ihn noch vor Ort zu reanimieren, blieben leider erfolglos. Jetzt steht Ronnies Todesursache fest!

Wie Fox News berichtet, sollen Komplikationen eines metastasierten Kolonkarzinoms zum Tod des US-Amerikaners geführt haben. Dabei handelt es sich um Darmkrebs, der nicht mehr heilbar ist. Außerdem seien in dem Bericht über Ronnie "atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen" aufgeführt. Seine Todesart wurde als natürlich bezeichnet. Die Ermittlungen zu seinem Tod sind RadarOnline.com zufolge damit abgeschlossen.

Ronnies Frau Afida muss das Ableben ihres Mannes noch verarbeiten. Auf Instagram fand sie rührende Worte für ihn: "Mein Ehemann, mein bester Freund, mein Baby [...] Dieses Mal war ich nicht in der Lage, dich zu retten. Ich liebe dich seit 17 Jahren. Ich bin so wütend."

Instagram / afida_turner Ronnie Turner, Sohn von Tina Turner

Instagram / afida_turner Tina Turners Sohn Ronnie Turner

Instagram / afida_turner Ronnie Turner mit seiner Frau Afida

