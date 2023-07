Mit Sperma von Ronnie Turner (†62): Witwe Afida plant Baby

Afida Turner gibt intime Einblicke in ihr Seelenleben. Hinter der TV-Bekanntheit liegen schwere Monate: Im Dezember vergangenen Jahres starb ihr geliebter Ehemann Ronnie (✝62). Berichten zufolge sollen Komplikationen eines metastasierten Kolonkarzinoms zum Tod des Schauspielers geführt haben. Nur wenige Monate später starb Afidas Schwiegermutter Tina Turner im Alter von 83 Jahren. Nun gibt Afida ein intimes Interview – und verrät, wie es ihr wirklich geht und welche Zukunftspläne sie hat.

Wie die Musikerin in einem Interview mit People preisgibt, lebt sie aktuell in Ägypten, um sich von den zwei tragischen Schicksalsschlägen zu erholen: "Mein Leben in Los Angeles wurde zu einem Albtraum. Deshalb bin ich von dort weggezogen. Kein Haus, keine Möbel. Nur meine Erinnerungen und Ronnies Kleidung. [...] Ich leide und mein Herz ist zerstört." Heute ist das Einzige, was Afida am Leben hält, der Gedanke an die Mutterschaft, wie sie selbst sagt: "Ich werde Ronnies Baby bekommen – wenn ich kann, ich bin 46 [Jahre alt]. Aber wir werden sehen." Im kommenden Jahr wolle Afida ihren Plan in die Tat umsetzen.

"Es ist immer noch schlimm, dass er nicht hier ist, aber was soll ich tun? Zumindest werde ich ein kleines Kind haben, das wie Ronnie aussieht", erklärt sie zudem in dem Interview. Afida hofft, dass sie Baby noch vor ihrem 48. Geburtstag austragen kann.

Getty Images Afida Turner, Musikerin

Instagram / afida_turner Tina Turner mit ihrem Sohn Ronnie und dessen Frau Afida

Getty Images Afida Turner, Musikerin

