Nach Tod ihres Sohnes Ronnie: Tina Turner trauert im Netz

Tina Turner (83) ist am Boden zerstört. Die Musiklegende musste einen schrecklichen Verlust verkraften: Am Donnerstagmorgen verstarb ihr Sohn Ronnie, eines ihrer vier Kinder, völlig unerwartet mit nur 62 Jahren – die Umstände seines Todes sind noch ungeklärt. Das plötzliche Ableben des Schauspielers riss eine große Lücke in das Leben seiner Angehörigen und Freunde. Seine Mutter Tina nahm nun Abschied im Netz.

Auf Instagram postete die Sängerin nun ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie die Augen geschlossen hat. Unter dem Bild verlieh die Musikerin ihrer Trauer Ausdruck. "Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, mein geliebter Sohn", schrieb sie zu der Aufnahme.

Tinas Follower spendeten ihr daraufhin Trost und bekundeten in der Kommentarspalte des Beitrags ihr Beileid. "Es tut mir so leid, von deinem schrecklichen Verlust zu hören. Ich schicke dir und deiner ganzen Familie Liebe und ganz viel Kraft", schrieb beispielsweise eine Nutzerin.

Anzeige

Instagram / afida_turner Tina Turner mit ihrem Sohn Ronnie und dessen Frau Afida

Anzeige

Getty Images Tina Turner, Sängerin

Anzeige

Instagram / afida_turner Ronnie Turner mit seiner Frau Afida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de