Mit nur 62 Jahren: Tina und Ike Turners Sohn Ronnie ist tot!

Tina Turner (83) muss einen schlimmen Verlust verkraften! Die Musikerin wurde an der Seite ihres späteren Mannes Ike Turner (✝76) in den späten 1950er-Jahren weltbekannt. Die beiden heirateten 1962 und ließen sich 16 Jahre später scheiden. Aus der Ehe, die das wohl dunkelste Kapitel in Tinas Leben darstellt, ging auch ihr Sohn Ronnie hervor. Jetzt gibt es traurige Nachrichten um den Spross von Tina und Ike: Denn Ronnie ist im Alter von 62 Jahren plötzlich verstorben.

Wie das US-Newsportal TMZ berichtete, seien am frühen Donnerstagmorgen Einsatzkräfte zum Haus des Schauspielers gerufen worden. Demnach habe sich Ronnie außerhalb des Gebäudes befunden und Schwierigkeiten mit seiner Atmung gehabt. Kurz darauf sei der gebürtige Kalifornier dann trotz aller Reanimierungsversuche verstorben. Über die näheren Details zu seinem Tod machten die Behörden bislang keine weiteren Angaben.

Seit 2007 war Ronnie mit seiner Frau Afida verheiratet. Diese meldete sich nach seinem überraschenden Tod auf Instagram zu Wort. "Mein Gott, Ronnie! Diesmal war ich nicht in der Lage, dich zu retten, meine Liebe. Es ist eine Tragödie", wählte sie gegenüber ihren Fans vieldeutige Worte.

Anzeige

Getty Images Tina Turner, Sängerin

Anzeige

Instagram / afida_turner Tina Turners Sohn Ronnie Turner

Anzeige

Instagram / afida_turner Ronnie Turner mit seiner Frau Afida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de