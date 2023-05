Tina Turner ist tot: Erst im Dezember starb ihr Sohn Ronnie

Die Musikwelt trauert um eine Legende. Am Mittwochabend wurde bekannt, dass Tina Turner (✝83) tot ist. Die Sängerin starb Medienberichten zufolge nach langer Krankheit in ihrer Wahlheimat Zürich – ein harter Schlag für alle Fans der "The Best"-Interpretin. Doch auch die US-Amerikanerin hatte vor ihrem Tod selbst noch einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Tinas geliebter Sohn war im Dezember überraschend verstorben.

Am 8. Dezember hatten die Neuigkeiten die Runde gemacht, dass Ronnie Turner (✝62) mit 62 Jahren tot aufgefunden worden sei. Der gemeinsame Sohn von Tina und ihrem Ex Ike Turner (✝76) soll zuvor an Atemproblemen gelitten haben. Wie später herauskam, sorgte ein metastasierendes Kolonkarzinom für den Tod des Musikernachwuchses – Ronnie war zuvor an Krebs erkrankt gewesen.

Ronnie war das einzige leibliche Kind, das Tina gemeinsam mit Ike hatte. Die Songwriterin adoptierte zudem zwei Sprösslinge ihres damaligen Partners. Aus ihrer Beziehung zu Raymond Hill ging ebenfalls ein Sohn hervor – Raymond Craig starb 2018 durch Suizid.

Instagram / afida_turner Tina Turner mit ihrem Sohn Ronnie und dessen Frau Afida

Getty Images Tina Turner im April 2018 in London

Getty Images Tina und Ike Turner 1972

